شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الخميس 12 كانون الثاني
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
غلطة عمري
03:00
غلطة عمري
القائمة
تقارير نشرة الاخبار
10 كانون الثاني 2017
 مشاركة
 مشاركة

على خط قانون الانتخاب.... هواجس جنبلاط في الحسبان

publishing date: 10/01/2017 13:54:32
episodes
المؤلف:
ندى اندراوس
ندى اندراوس
@Nada_Andraos
ندى اندراوس
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
بعد تطمينات المستقبل وحزب الله وحركة امل سارعت القوات اللبنانية الى تطمين الحزب التقدمي الاشتراكي. والدكتور سمير جعجع غرّد عبر تويتر متوجهاً للنائب وليد جنبلاط وقال لن نقبل بأي قانون انتخاب جديد لا يرضى به الحزب التقدمي الاشتراكي....
 
الإعلان

 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact