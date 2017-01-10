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10 كانون الثاني 2017
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مغنية ودعموش على لائحة الإرهاب الاميركي

publishing date: 10/01/2017 13:51:55
episodes
المؤلف:
ندى اندراوس عزيز
ندى اندراوس عزيز
@Nada_Andraos
ندى اندراوس عزيز - مراسلة في المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال ومقدمة البرنامج السياسي نهاركم سعيد.
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لائحة جديدة للارهاب اصدرتها الخزانة الاميركية ادرجت فيها سبعة اشخاص من ضمنهم اللبناني الشيخ علي دعموش ومصطفى مغنية.
 
 
 
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