6 حالات إختناق في النبطية

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وقعت 6 حالات إختناق لعمال مع الجنسية السورية والبنغلادشية، جراء إندلاع حريق داخل معمل لتصنيع الفحم في وادي الكفور - النبطية.وبحسب الوكالة الوطنية للاعلام، سارعت وحدات من الدفاع المدني من النبطية الى إخماد الحريق، فيما عمل مسعفون من الصليب الاحمر اللبناني وإسعاف النبطية والهيئة الصحية الاسلامية على نقل المصابين الى مستشفيي نبيه بري الحكومي في النبطية والشيخ راغب حرب في تول.وحضرت الى المكان عناصر من القوى الامنية وفتحت تحقيقا بملابسات الحادث وتداعياته.