لافروف وأوغلو يؤكدان ضرورة الحفاظ على هدنة سوريا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية إن وزير الخارجية سيرجي لافروف اتفق مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو على ضرورة احترام وقف إطلاق النار في سوريا مع الاستمرار في محاربة "الجماعات الإرهابية".



الإعلان



وأكدت وزارة الخارجية في بيان إنهما ناقشا القضايا المهمة في العلاقات الثنائية بين موسكو وأنقرة. وبحث لافروف وتشاووش أوغلو عبر الهاتف اجتماعا مرتقبا بشأن الوضع في سوريا من المقرر انعقاده في أستانة.وأكدت وزارة الخارجية في بيان إنهما ناقشا القضايا المهمة في العلاقات الثنائية بين موسكو وأنقرة.