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10 كانون الثاني 2017
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واشنطن تتهم شقيق بان كي مون في قضية رشوة

publishing date: 10/01/2017 14:54:51
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واشنطن تتهم شقيق بان كي مون في قضية رشوة
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وجهت الولايات المتحدة اتهامات لقريبين للأمين العام للأمم المتحدة السابق بان كي مون بالمشاركة في خطة لرشوة مسؤول من الشرق الأوسط فيما يتعلق بمحاولة بيع مجمع مبان قيمته 800 مليون دولار في فيتنام.
 
وفي لائحة اتهام كشف عنها اليوم الثلاثاء بمحكمة اتحادية في مانهاتن وجهت اتهامات لجو هيون "دنيس" باهن، وهو سمسار عقارات في نيويورك وابن شقيق بان، وبان كي سانج والد باهن وكبير مستشارين لدى شركة كيانجنام الكورية الجنوبية للإنشاء.  
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