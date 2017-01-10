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10 كانون الثاني 2017
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مواطنون من دون معاملات النفوس في بعلبك موقتا... فما السبب؟

publishing date: 10/01/2017 15:08:57
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المؤلف:
يزبك وهبة
يزبك وهبة
@YazbekWehbe
يزبك وهبة مراسل ومذيع أخبار في المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشيونال،أستاذ جامعي.
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أما وقد اصبحت بعلبك - الهرمل محافظة بحدّ ذاتها، وضاق المبنى الحالي بالموظفين والمراجعين، بدأ نقل الموجودات الى مبنى مستحدث كان مدرسة وتمت توسعته ليصبح مقرا للمحافظة.
 
 
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