المدارس الجبلية تقفل بسبب الجليد

لم يأت قرار وزير التربية مروان حمادة بتعطيل المدارس بسبب الثلوج والجليد شاملا ً أي على مستوى لبنان.



قرار حماده شمل المدارس التي ترتفع أكثر من سبعمئة متر عن سطح البحر وهو أصدره من الرياض، من حيث يرافق الرئيس عون في زيارته.

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