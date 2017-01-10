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10 كانون الثاني 2017
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المدارس الجبلية تقفل بسبب الجليد

publishing date: 10/01/2017 15:17:52
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المؤلف:
يزبك وهبة
يزبك وهبة
@YazbekWehbe
يزبك وهبة مراسل ومذيع أخبار في المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشيونال،أستاذ جامعي.
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لم يأت قرار وزير التربية مروان حمادة بتعطيل المدارس بسبب الثلوج والجليد شاملا ً أي على مستوى لبنان.

قرار حماده شمل المدارس التي ترتفع أكثر من سبعمئة متر عن سطح البحر وهو أصدره من الرياض، من حيث يرافق الرئيس عون في زيارته.
 
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