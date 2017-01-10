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10 كانون الثاني 2017
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القاء قنبلة في بعلبك... ولا اصابات

publishing date: 10/01/2017 15:22:17
episodes
القاء قنبلة في بعلبك... ولا اصابات
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ألقى مجهولون قنبلة صوتية على منزل عائد لآل الكيال في حي النبي انعام، بالقرب من منزل المفتي السابق الشيخ بكر الرفاعي واقتصرت الاضرار على الماديات. 
 
 
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