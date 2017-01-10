خمسة قتلى في غارة جوية قرب مدرسة في صنعاء

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قتل خمسة اشخاص هم تلميذان ومعلمان ومدير مدرسة في قصف جوي قرب مدرستهم في مديرية نهم شمال شرق صنعاء الثلاثاء، بحسب ما افاد مصدر طبي ومسؤول محلي وكالة فرانس برس.واكد مصدر طبي مقتل التلميذين والمعلمين ومدير المدرسة واصابة 13 شخصا اخرين بجروح في القصف الجوي.وأعلن مسؤول محلي في نهم لم يشأ كشف هويته ان "غارة جوية شنها العدوان السعودي وقعت قرب المدرسة على بعد حوالى مئتي متر منها".وكان مصدر عسكري افاد فرانس برس في وقت سابق ان المدرسة اصيبت بصاروخين من طريق الخطأ متهما المتمردين الحوثيين بنشر اليات عسكرية قربها.