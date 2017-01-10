شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الخميس 12 كانون الثاني
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
غلطة عمري
03:00
غلطة عمري
القائمة
أخبار دولية
10 كانون الثاني 2017
 مشاركة
 مشاركة

خمسة قتلى في غارة جوية قرب مدرسة في صنعاء

publishing date: 10/01/2017 15:27:05
episodes
خمسة قتلى في غارة جوية قرب مدرسة في صنعاء
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
 
قتل خمسة اشخاص هم تلميذان ومعلمان ومدير مدرسة في قصف جوي قرب مدرستهم في مديرية نهم شمال شرق صنعاء الثلاثاء، بحسب ما افاد مصدر طبي ومسؤول محلي وكالة فرانس برس.
 
واكد مصدر طبي مقتل التلميذين والمعلمين ومدير المدرسة واصابة 13 شخصا اخرين بجروح في القصف الجوي.
      
وأعلن مسؤول محلي في نهم لم يشأ كشف هويته ان "غارة جوية شنها العدوان السعودي وقعت قرب المدرسة على بعد حوالى مئتي متر منها". 
      
وكان مصدر عسكري افاد فرانس برس في وقت سابق ان المدرسة اصيبت بصاروخين من طريق الخطأ متهما المتمردين الحوثيين بنشر اليات عسكرية قربها.
 
الإعلان
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact