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10 كانون الثاني 2017
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حريق في حافلة نقليات من بيروت الى بشري

publishing date: 10/01/2017 15:34:56
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حريق في حافلة نقليات من بيروت الى بشري
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اندلع حريق في حافلة نقليات من بيروت الى بشري في بلدة المغر - بشري، مما أدى إلى احتراقها بالكامل، من دون وقوع أي إصابات بين الركاب بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام. 
 
 
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