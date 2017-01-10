اندلع حريق في حافلة نقليات من بيروت الى بشري في بلدة المغر - بشري، مما أدى إلى احتراقها بالكامل، من دون وقوع أي إصابات بين الركاب بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام.

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