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10 كانون الثاني 2017
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فوز بنك بيروت على طرابلس الفيحاء بنتيجة ٦-١ في إطار المرحلة ١٦ من ألفا بطولة لبنان لكرة الصالات

publishing date: 10/01/2017 15:55:51
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فوز بنك بيروت على طرابلس الفيحاء بنتيجة ٦-١ في إطار المرحلة ١٦ من ألفا بطولة لبنان لكرة الصالات
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