بعد نيله حكم الطاعة على زوجته...هذا ما حصل معه في برج البراجنة!

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أصيب الفلسطيني عباس أبو طاقة بجروح، بعد أن أطلق أحد أفراد عائلة زوجته النار عليه داخل محله الكائن في مخيم برج البراجنة، إثر نيله حكم الطاعة على زوجته من المحكمة السنية التي غادرت المنزل الزوجي، الأمر الذي أثار غضب عائلة الزوجة.ونقل أبو طاقة إلى مستشفى الساحل، وحاله حرجة بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام.وتعمل القوى الأمنية على ملاحقة مطلق النار المتواري عن الأنظار، وذلك بالتعاون مع اللجان الأمنية المولجة حماية المخيم.