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10 كانون الثاني 2017
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البابا فرنسيس سيستقبل الرئيس الفلسطيني السبت

publishing date: 10/01/2017 16:19:18
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البابا فرنسيس سيستقبل الرئيس الفلسطيني السبت
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يستقبل البابا فرنسيس السبت الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الفاتيكان، بحسب تاكيد غير مباشر الثلاثاء للفاتيكان الذي اعلن استعدادات لتغطية اعلامية لزيارة عباس.
     
وستكون هذه المرة الثالثة التي يلتقي فيها البابا عباس بعد زيارته في 2014 للاراضي الفلسطينية واسرائيل وزيارة الرئيس الفلسطيني للفاتيكان في 2015.
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واجتازت العلاقات بين الفاتيكان والسلطة الفلسطينية مرحلة جديدة في 2015 مع توقيع اتفاق تفتح بموجبه في 2017 سفارة فلسطينية لدى الفاتيكان.
     
وياتي لقاء الحبر الاعظم وعباس عشية مؤتمر دولي في باريس تشارك فيه 70 دولة لبحث تسوية النزاع في الشرق الاوسط.
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