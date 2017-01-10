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10 كانون الثاني 2017
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اف بي آي: الروس لم يمارسوا القرصنة ضد حملة ترامب

publishing date: 10/01/2017 16:22:29
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اف بي آي: الروس لم يمارسوا القرصنة ضد حملة ترامب
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اعلن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي ان قراصنة المعلوماتية الروس الذين سعوا الى التدخل في الحملة الانتخابية الرئاسية لم يمارسوا القرصنة ضد فريق حملة دونالد ترامب.
    
واوضح كومي متحدثا امام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الاميركي ان الروس دخلوا اجهزة كمبيوتر تابعة لحملة ترامب على صعيد محلي او على مستوى ولايات ولكن ليس على مستوى وطني.
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لكنه اوضح ان الروس اعترضوا في المقابل معلومات للحزب الجمهوري هي عبارة عن رسائل الكترونية "لم تكن مستخدمة". وتابع كومي ان المعلومات التي تم جمعها كانت "قديمة".
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