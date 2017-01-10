رجل من أريزونا يواجه محاكمة لاتهامه بتقديم دعم لداعش

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من المقرر أن يواجه رجل من أريزونا محاكمة عن اتهامات بأنه قدم دعما لتنظيم الدولة الإسلامية بمساعدة طالب جامعي في مدينة نيويورك على السفر إلى سوريا حيث توفي أثناء قتاله في صفوف الجماعة المتشددة.ومن المتوقع أن تبدأ إجراءات المحاكمة اليوم الثلاثاء في محكمة اتحادية في مانهاتن في قضية أحمد محمد الجمال (44 عاما) الذي القي القبض عليه في 2015 والمتهم بتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية.والجمال هو واحد من بين أكثر من 100 شخص وجهت إليهم اتهامات في الولايات المتحدة منذ عام 2014 في قضايا مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية الذي يسيطر على مناطق في العراق وسوريا.وقال ممثلو الإدعاء إن القضية نتجت عن علاقة للجمال مع سامي محمد الجعراني وهو مواطن أميركي.