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10 كانون الثاني 2017
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البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي بسبب المخاوف من عهد ترامب

publishing date: 10/01/2017 17:04:42
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البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي بسبب المخاوف من عهد ترامب
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خفض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي للعام 2017 بنسبة ضئيلة الى 2,7% بسبب الشكوك المحيطة بالسياسات الاقتصادية التي قد ينتهجها الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب.
  
واوضح البنك في تقريره نصف السنوي حول التوقعات الاقتصادية العالمية ان توقعاته الجديدة للنمو الاقتصادي العالمي في 2017 باتت 2,7% بدلا من 2,8% كانت متوقعة في حزيران الماضي، بينما ابقى توقعاته للنمو الاقتصادي الاميركي على حالها عند 2,2%.
     
وقال ايهان كوس المشرف الرئيسي على إعداد التقرير لوكالة فرانس برس "علينا ان نبقى متنبهين. كل الانظار متجهة الى صانعي السياسات في الولايات المتحدة والطريقة التي سيحددون بها سياساتهم".
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