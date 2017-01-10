البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي بسبب المخاوف من عهد ترامب

خفض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي للعام 2017 بنسبة ضئيلة الى 2,7% بسبب الشكوك المحيطة بالسياسات الاقتصادية التي قد ينتهجها الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب.

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واوضح البنك في تقريره نصف السنوي حول التوقعات الاقتصادية العالمية ان توقعاته الجديدة للنمو الاقتصادي العالمي في 2017 باتت 2,7% بدلا من 2,8% كانت متوقعة في حزيران الماضي، بينما ابقى توقعاته للنمو الاقتصادي الاميركي على حالها عند 2,2%.وقال ايهان كوس المشرف الرئيسي على إعداد التقرير لوكالة فرانس برس "علينا ان نبقى متنبهين. كل الانظار متجهة الى صانعي السياسات في الولايات المتحدة والطريقة التي سيحددون بها سياساتهم".