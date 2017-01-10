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10 كانون الثاني 2017
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ماكرون: اليورو قد يختفي خلال 10 سنوات

publishing date: 10/01/2017 17:16:07
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ماكرون: اليورو قد يختفي خلال 10 سنوات
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أعلن إيمانويل ماكرون المرشح في انتخابات الرئاسة الفرنسية إن اليورو قد يختفي خلال عشر سنوات ما لم تنجح باريس وبرلين في تعزيز اتحاد العملة الموحدة مضيفا أن النظام الحالي يصب في مصلحة ألمانيا على حساب الأعضاء الأضعف.

وأكد ماكرون في كلمة بجامعة همبلوت في برلين "الحقيقة أن علينا أن ندرك جميعا أن اليورو غير كامل ولا يمكن أن يستمر بدون إصلاحات كبيرة."
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واشار السياسي المنتمي لتيار الوسط الى إن على فرنسا تنفيذ إصلاحات بسوق العمل وإعادة هيكلة نظامها التعليمي لإنعاش النمو في حين يجب أن تقبل ألمانيا بأن زيادة الاستثمار بدلا من التقشف قد تعزز النمو في أنحاء منطقة اليورو.
 
و لفت ماكرون الى أن خلل اليورو مفيد لألمانيا، مضيفا أن غياب الثقة بين فرنسا وألمانيا يحول دون إصلاحات مهمة ستزيد التضامن بين الدول التسع عشرة الأعضاء في منطقة اليورو.
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