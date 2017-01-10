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10 كانون الثاني 2017
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قتل شقيقة زوجته في زحلة

publishing date: 10/01/2017 17:31:34
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قتل شقيقة زوجته في زحلة
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قام مواطن سوري من آل حمود بإطلاق النار على شقيقة زوجته قتلها لاسباب عائلية في مخيم الرحمة للنازحين السوريين في زحلة. 

وقد سلم القاتل نفسه الى دورية لفرع المعلومات في زحلة.
 
 
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