كيري سيحضر مؤتمرا للسلام بالشرق الأوسط في باريس في 15 كانون الثاني

كيري سيحضر مؤتمرا للسلام بالشرق الأوسط في باريس في 15 كانون الثانيأعلن متحدث باسم وزير الخارجية الأميركي جون كيري اليوم الثلاثاء إن كيري سيحضر مؤتمرا للسلام بالشرق الأوسط تنظمه فرنسا ويعقد في باريس في 15 كانون الثاني.



ويهدف المؤتمر إلى بحث إمكانية عودة إسرائيل والفلسطينيين إلى المفاوضات وإحياء محادثات السلام. ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرارا اقتراح عقد المؤتمر.

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