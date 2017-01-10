شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الخميس 12 كانون الثاني
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
غلطة عمري
03:00
غلطة عمري
القائمة
صحف اليوم
10 كانون الثاني 2017
 مشاركة
 مشاركة

قانصو: لا يتحقق الإصلاح إلا بقانون للانتخابات يقوم على النسبية

publishing date: 10/01/2017 18:14:36
episodes
قانصو: لا يتحقق الإصلاح إلا بقانون للانتخابات يقوم على النسبية
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
أكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو ان الحكومة ستنجز الموازنة وتحيلها الى مجلس النواب لاقرارها في الوقت المحدد لذلك، وان من بين الملفات الاجتماعية سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام التي هي موضوع حيوي بالنسبة لشرائح واسعة من اللبنانيين.

واكد قانصو لصحيفة "الأنباء" ان كل القوى السياسية في لبنان تريد اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها وليس هناك فريق يريد تمديد جديد للمجلس النيابي.
الإعلان


واوضح ان قانون الانتخاب مازال يخضع للنقاش، وان الحراك بشأنه مفتوح بين القوى السياسية حول صيغة قانون جديد، لافتا الى ان القانون المختلط هو واحد من الاحتمالات، ورأى ان النظام المختلط لا يحقق الاصلاح الذي ينشده اللبنانيون، لأن الاصلاح لا يتحقق الا بقانون للانتخابات يقوم على النسبية وعلى لبنان دائرة واحدة.
 
اخترنا لكم (8)
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact