شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الخميس 12 كانون الثاني
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
غلطة عمري
03:00
غلطة عمري
القائمة
صحف اليوم
10 كانون الثاني 2017
 مشاركة
 مشاركة

قانون الإنتخابات حاضر في الرياض... وهذه هي الصيغة الأقرب الى التوافق

publishing date: 10/01/2017 23:49:40
episodes
قانون الإنتخابات حاضر في الرياض... وهذه هي الصيغة الأقرب الى التوافق
الإعلان
مقالات ذات صلة
قمة سعودية - لبنانية في الرياض: العلاقات السعودية اللبنانية عادت...
قمة سعودية - لبنانية في الرياض: العلاقات السعودية اللبنانية عادت...
قمة سعودية - لبنانية في الرياض: العلاقات السعودية اللبنانية عادت...
قمة سعودية - لبنانية في الرياض:...
الحريري: سنبقى متمسكين باتفاق الطائف الذي وقفت فيه السعودية إلى...
الحريري: سنبقى متمسكين باتفاق الطائف الذي وقفت فيه السعودية إلى...
الحريري: سنبقى متمسكين باتفاق الطائف الذي وقفت فيه السعودية إلى...
الحريري: سنبقى متمسكين باتفاق الطائف...
نهاد المشنوق: السياسة السعودية السابقة دفعت بتيار المستقبل...
نهاد المشنوق: السياسة السعودية السابقة دفعت بتيار المستقبل...
نهاد المشنوق: السياسة السعودية السابقة دفعت بتيار المستقبل...
نهاد المشنوق: السياسة السعودية السابقة...
السيد نصرالله: السيارات المفخخة التي كانت ترسل إلى بعض المناطق...
السيد نصرالله: السيارات المفخخة التي كانت ترسل إلى بعض المناطق...
السيد نصرالله: السيارات المفخخة التي كانت ترسل إلى بعض المناطق...
السيد نصرالله: السيارات المفخخة التي...
روايتا ريفي ونهاد المشنوق والاستقالة ... من الرياض الى لبنان
روايتا ريفي ونهاد المشنوق والاستقالة ... من الرياض الى لبنان
روايتا ريفي ونهاد المشنوق والاستقالة ... من الرياض الى لبنان
روايتا ريفي ونهاد المشنوق والاستقالة...
لمستُ ما كنتُ أتوقعه... الرئيس عون: السعودية حريصة على لبنان
لمستُ ما كنتُ أتوقعه... الرئيس عون: السعودية حريصة على لبنان
لمستُ ما كنتُ أتوقعه... الرئيس عون: السعودية حريصة على لبنان
لمستُ ما كنتُ أتوقعه... الرئيس عون:...
ما صحة انهاء تجميد المساعدات العسكرية للبنان من قبل السعودية؟
ما صحة انهاء تجميد المساعدات العسكرية للبنان من قبل السعودية؟
ما صحة انهاء تجميد المساعدات العسكرية للبنان من قبل السعودية؟
ما صحة انهاء تجميد المساعدات العسكرية...
الرئيس عون اعتبر أن العلاقات السعودية اللبنانية عادت الى طبيعتها...
الرئيس عون اعتبر أن العلاقات السعودية اللبنانية عادت الى طبيعتها...
الرئيس عون اعتبر أن العلاقات السعودية اللبنانية عادت الى طبيعتها...
الرئيس عون اعتبر أن العلاقات السعودية...
عرض المزيد
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
اغتنم الوزراء نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وجبران باسيل وجودهم معاً في الرياض فعقدوا اجتماعاً للبحث في قانون الانتخاب شارك في جانب منه الوزيران مروان حمادة وملحم الرياشي. 
 
وعلمت "النهار" من مصادر المجتمعين ان الصيغة الأقرب الى التوافق هي المختلط القائم على التأهيل وفق الأكثري في القضاء والانتخاب على النسبي في المحافظة.
الإعلان

 
اخترنا لكم (8)
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact