ما كانت مخططات الارهابي مصطفى نور الدين الصهيوني؟

أوقفت عناصر استخبارات الإرهابي الخطير في طرابلس مصطفى نور الدين الصهيوني، تزامنا مع إمساك الاستخبارات بإرهابي خطير آخر ينتمي الى "داعش" أيضاً ويدعى حسن الحجيري الذي اعترفَ بالاشتراك في عمليات إرهابية ضد وحدات الجيش وزرع عبوات ناسفة في أمكنة عدة.

وكشَفت مصادر امنية موثوقة لـ"الجمهورية" انّ "الصهيوني" ينتمي الى جماعة شادي المولوي المتواري في مخيّم عين الحلوة، وهو ينتمي الى ذات الشبكة الإرهابية التي تمكّنت استخبارات الجيش من توقيف احد عشر عنصراً من افرادها في عملية مركّبة نفّذتها في طرابلس واستمرت ما بين 23 و 29 كانون الأول الماضي، وجنّبت لبنان كارثةً كبيرة كانت هذه الشبكة في صدد تنفيذها قبل عشرة أيام.