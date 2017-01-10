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صحف اليوم
10 كانون الثاني 2017
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معلومات لـ"الجمهورية": اتصالات لبنانية ـ فلسطينية لدرس وضع مخيم عين الحلوة الخطر

publishing date: 10/01/2017 23:52:26
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معلومات لـ&quot;الجمهورية&quot;: اتصالات لبنانية ـ فلسطينية لدرس وضع مخيم عين الحلوة الخطر
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أكدت مصادر امنية "انّ الوضع داخل مخيم عين الحلوة في ظل وجود العناصر الإرهابية الخطيرة لم يعد يُحتمل، والمسؤولية لا تقع على الجانب اللبناني لتنظيفه من هذه العناصر، بل على الفصائل الفلسطينية قبل أيّ طرف آخر لإطفاء فتيل الإرهاب الذي يشكله هؤلاء ويهدّد بإشعال المخيم وسائر المناطق اللبنانية".

وعلمت "الجمهورية" انّ اتصالات لبنانية ـ فلسطينية جرَت أخيراً لدرس الوضع الخطير في مخيم عين الحلوة والتهديد الذي يشكّله الارهابيون عليه وعلى الجوار وسائر المناطق. وألقى الجانب اللبناني المسؤولية على الجانب الفلسطيني، وخصوصاً على الفصائل داخل عين الحلوة، وكذلك على السلطة الفلسطينية.

وأملت مصادر معنية "في ان يكون ملفّ مخيم عين الحلوة بنداً أساساً على جدول الاعمال الفلسطيني في مناسبة انعقاد اللجنة التحضيرية في لبنان تمهيداً لانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني".

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