حزب الله يطمئن جنبلاط...

الحزب التقدمي الاشتراكي

علمت "" ان رئيسالنائب وليد جنبلاط تلقى اتصالاً من مسؤول وحدة الإرتباط والتنسيق في "حزب الله" وفيق صفا استكمالا للبحث في قانون الانتخاب الذي جرى خلال الزيارة التي قام بها قبل أسابيع قليلة صفا والمعاون السياسي للامين العام للحزب حسين الخليل والذي هدف الى طمأنة جنبلاط الى الاخذ بهواجسه في أي قانون يعتمد.