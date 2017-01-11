ميقاتي لـ"الجمهورية":الإبقاء على قانون الستين سيكون ثغرة كبيرة بمسيرة عهد عون

أكد الرئيس نجيب ميقاتي "انّ الإبقاء على قانون الستين، في حال حصوله، سيكون ثغرةً كبيرة في مسيرة عهد الرئيس ميشال عون، خصوصاً انه نادى ولا يزال ينادي بالتغيير والاصلاح وبإقرار قانون انتخاب عصري"

وشدّد ميقاتي في حديث لـ"الجمهورية" على وجوب إقرار قانون انتخابي جديد، مذكّراً بأنّ حكومته كانت قد أقرّت قانون انتخاب يعتمد النسبية الكاملة على اساس لبنان 13 دائرة انتخابية، وأحالته الى المجلس النيابي في حينه، "وأعتبره القانون الافضل".