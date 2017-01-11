غطاس خوري لـ"النهار": المستقبل لن يوافق على قانون لا يرضى به جنبلاط

أكد وزير الثقافة غطاس خوري أن تيار المستقبل لن يوافق على قانون انتخاب لا يرضى به رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط.

وفي حديث لـ""، قال خوري "نقترب من طرح الرئيس نبيه بري، وما زلنا نناقشه ونحن على تواصل مع التقدمي والقوات اللبنانية ولا مانع لدينا في الطرح، لكن العقدة ترتبط بكيفية توزيع المقاعد في الأكثري والنسبي، ذلك انه يجب توحيد قاعدة التوزيع بين كل الدوائر، واعتماد المعايير نفسها في الأقضية والمحافظات".