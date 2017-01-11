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11 كانون الثاني 2017
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مصادر جنبلاط لـ"الأخبار": مرتاح لمواقف القوى كافة برفض النسبية

publishing date: 11/01/2017 00:11:08
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مصادر جنبلاط لـ&quot;الأخبار&quot;: مرتاح لمواقف القوى كافة برفض النسبية
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سجلت مصادر رئيس حزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط ارتياحه لموقف القوات ووصفت كلام سمير جعجع بـ"الجيّد".

ونقلت المصادر ارتياحه أيضاً لمواقف القوى كافة في ما خصّ رفض النسبية، خصوصاً بعد طمأنة حزب الله له.

وأكدت مصادر جنبلاط لـ"الاخبار" ألا مسودة قانون انتخابي ينطلق منها الاشتراكي لبحث قانون جديد، "فحتى الساعة لا يوجد سوى قانون ٢٠٠٨ ونحن نسمع الجميع، في انتظار الاجتماع التقني الجديد مع الوزير علي حسن خليل حتى نستفهم منه حول قانون التأهيل الذي طرحه الرئيس بري". 

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