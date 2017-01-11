"الكوماندوس" الأميركي يقضي على الإرهابي "أبو أنس العراقي"

أعلن مسؤول في البنتاغون الثلاثاء ان العملية البرية النادرة التي شنتها وحدة كوماندوس اميركية قرب دير الزور في شرق سوريا الاحد افضت لمقتل اثنين من القياديين المتوسطي المستوى في تنظيم الدولة الاسلامية.

وقال المسؤول ان احد القتيلين هو "ابو انس العراقي" وقد كان الهدف الذي من اجله شنت هذه العملية، اما الآخر فقد "اصبح هدفا اثناء سير العملية".

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وكان البنتاغون كشف النقاب الاثنين عن هذه العملية ولكن من دون ان يحدد حصيلتها، مكتفيا بنفي ما اورده المرصد السوري لحقوق الانسان من انها افضت الى مقتل 25 متشددا.