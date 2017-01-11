واشنطن لن تسقط الصاروخ الكوري الشمالي...

أعلن وزير الدفاع الاميركي آشتون كارتر ان الولايات المتحدة لن تسقط بالضرورة الصاروخ البالستي الذي قالت كوريا الشمالية انها ستطلقه في اطار تجربة تعتزم القيام بها قريبا، الا اذا كان يشكل تهديدا للاراضي الاميركية.

وفي مؤتمر صحافي، قال كارتر : "إذا كان الصاروخ يشكل تهديدا سنعترضه. اذا لم يشكل تهديدا لن نسعى بالضرورة لفعل ذلك".

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وأوضح ان ترك الصاروخ يتابع مساره من دون اعتراضه قد يكون امرا من مصلحة الولايات المتحدة لان ذلك "يتيح لنا اولا توفير خزوننا من الصواريخ الاعتراضية ويتيح لنا ثانيا جمع معلومات عن مساره".