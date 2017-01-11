اسرار الصحف 11-1-2017

النهار

تتضارب المعطيات في شأن العسكريّين المخطوفين لدى "داعش" وما إذا كانوا جميعاً على قيد الحياة.

تلفزيون يتبع حزباً سياسيّاً فاعلاً يدفع منذ ثلاثة أشهر نصف راتب لموظّفيه بسبب الحظر المفروض عليه.

حذّر نائب مستقبلي من مسار المحاصصة القائم الذي يعيد تمكين المرجعيّات المذهبيّة ويضعف محاولات الخروج إلى النطاق الوطني الأوسع.

تعتزم حملة "سكِّر خطَّك" الاعلان عن خطوات لاحقة في اليومين المقبلين.

لم ينسق الحزب الشيوعي حتى الآن مع اي جهة من اجل تظاهرته في 29 الجاري .

المستقبل

يقال

إن الحراك المتنامي بعيداً عن الأضواء بين مختلف الكتل النيابية حول قانون الانتخاب يوحي بإمكانية حسم هذا الملف خلال فترة وجيزة.

اللواء

لاحظ موظفون أن العمل في عدد من مؤسسات الدولة انتظم بنسبة ملحوظة؟!

يسعى أكثر من وزير حالي، لا سيما السياديون منهم، للبقاء في وزارة ما بعد الانتخابات.

بات بحكم المؤكد أن فرصة مدير عام لمنصب نقدي قيادي رفيع لا تزال في الأولويات لدى مرجع كبير.

الجمهورية

تردّد أن رئيس حزب أوشك على الإستقالة من مركزه .

جزم مسؤول كبير بأن اجتماعاً سيُعقد خلال الأيام المقبلة لحل مشكلة الكهرباء ولو جزئياً في منطقتين.

تحرص دولة بارزة على تعزيز علاقاتها مع الدولة اللبنانية على الصعيد العسكري لتأكيد عدم وجود أي تعديل في سياستها بعد خروجها من الإتحاد الأوروبي.

البناء

توصّل وزير سابق إلى خلاصة مفادها أنّ النائب وليد جنبلاط لم يقصد شخصاً بعينه حين توجه في إحدى تغريداته الأخيرة إلى من أسماه "ممثل العلوج في الوزارة"، وذلك خلافاً للرأي القائل بأنّ المقصود هو وزير الداخلية نهاد المشنوق. ورأى الوزير السابق أنّ جنبلاط تقصّد الإبقاء على هذا الغموض بهدف إيصال الرسالة إلى الجميع، سواء الذين يُعتبرون حلفاءه في رفض النسبية والتخوّف منها، أو إلى خصومه الذين يصرّون على أن تكون النسبية جزءاً لا يتجزأ من قانون الانتخابات النيابية الجديد…