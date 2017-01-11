الصين ترسل حاملة طائراتها الى مضيق تايوان

اعلنت وزارة الدفاع التايوانية انها رصدت حاملة الطائرات الصينية تبحر صباح الاربعاء في مضيق تايوان في وقت تصاعدت فيه حدة التوتر بين بكين وتايبيه.

واوضحت الوزارة في بيان ان "لياوونينغ"، حاملة الطائرات الوحيدة التي تملكها بكين، لم تدخل المياه الاقليمية التايوانية ولكنها ابحرت داخل منطقة الدفاع الجوية التايوانية.

وبحسب وسائل اعلام الجزيرة فان الجيش التايواني ارسل مساء الثلاثاء مقاتلات اف-16 لرصد مسار الحاملة، في معلومة لم تؤكدها الوزارة في بيانها.