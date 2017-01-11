يوسف باقٍ... ويخالف القانون!

تسود أوساط الموظفين في "أوجيرو" حال من الاستياء، على خلفية قيام المدير المقال للهيئة عبد المنعم يوسف، بتعميم تعيين عدد من المقربين منه في مناصب عليا داخل الهيئة.

وفي معلومات مؤكدة لـ"الاخبار"، أن أحد هذه التعيينات مؤرخ في ٩ الشهر الحالي، أي بعد صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بإقالة يوسف من مناصبه الثلاثة التي كان يديرها خلافاً للقانون وتعيين بدلاء منه.

واعتبر مصدر في التفتيش المركزي أن قرارات يوسف باطلة، لكون قرار إقالته يُعَدّ مباشراً ونافذاً ولا يحتمل التأخير، ريثما يُنشَر في الجريدة الرسمية، إذ إن النشر في الجريدة يحصل لإبلاغ الغير وليس الشخص المعني مباشرة.