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زيارة عون الأولى: تحريك ملف العسكريين في قطر وأبواب السعودية مفتوحة...

publishing date: 11/01/2017 06:02:00
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شدد الرئيس اللبناني ميشال عون على وجوب تعزيز العلاقات بين لبنان وقطر على كافة الأصعدة، موجها دعوة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لزيارة لبنان.
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ومن جهته، رأى الأمير تميم بعد انتهاء المحادثات مع عون في الديوان الأميري في الدوحة، أن انتخاب عون رئيسا للجمهورية هو أفضل خيار، أملا في أن تكون زيارته فاتحة لزيارات أخرى بين البلدين.
 
وأشار أمير قطر الى ان لبنان استطاع أن يتجاوز كل الصعوبات، وكان أقوى من الظروف التي أحاطت به، معتبرا أن لبنان دخل مرحلة جديدة بعد الإنتخابات الرئاسية.
 
وأفادت مصادر الوفد اللبناني في الدوحة للـLBCI أن أمير قطر وعد الرئيس عون بمتابعة ملف العسكريين المختطفين لدى داعش، اضافة الى الاتفاق على عقد اللجنة العليا المشتركة بين لبنان وقطر قريبا في الدوحة.
 
وبحسب المصادر، اتفق على تسهيل الانتقال للأشخاص والبضائع بين البلدين، كما وعدت قطر بتجاوز النصيحة السابقة للرعايا القطريين بعدم زيارة لبنان.
 
وكان عون في التاسعة قبل ظهر اليوم بتوقيت السعودية، الرياض في ختام زيارة رسمية للمملكة متوجهاً الى قطر، المحطة الثانية والأخيرة من جولته الخليجية، تلبية لدعوة من أميرها.
 
وفي آخر نشاط لرئيس الجمهورية في الرياض، اكد خلال حفل عشاء اقامه مساء امس في قصر المؤتمرات وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري لرجال الاعمال اللبنانيين والسعوديين على شرفه، على اننا في لبنان "نوفّر الامن والاستقرار وهما العنصران الاساسيان لبناء الاقتصاد والسياحة وكل ما يتعلق بمضمار الاعمار".
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