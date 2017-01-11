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11 كانون الثاني 2017
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لمستُ ما كنتُ أتوقعه... الرئيس عون: السعودية حريصة على لبنان

publishing date: 11/01/2017 01:56:59
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لمستُ ما كنتُ أتوقعه... الرئيس عون: السعودية حريصة على لبنان
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بدت العلاقات السعودية - اللبنانية، في طريقها إلى انطلاقة جديدة بعد المحادثات التي أجراها الرئيس ميشال عون أمس في الرياض مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
 
وأكد الرئيس عون في حديث إلى "الشرق الأوسط" أنه سمع ولمس بعد المحادثات ما كان يتوقعه من حرص السعودية على أمن لبنان واستقراره وازدهاره واللحمة بين أبنائه، قائلا "قرار عودة السعوديين إلى لبنان متخذ، وتوقع أن تظهر نتائج الزيارة بعد محادثات عبر القنوات الوزارية".
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