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11 كانون الثاني 2017
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طقس اليومين المقبلين... الحرارة الى ارتفاع

publishing date: 11/01/2017 03:16:29
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تستمر الاجواء مستقرة نسبيا اليوم والغد بينما تخرقها تقلبات جوية يوم الجمعة المقبل وليل السبت الأحد نتيجة كتل هوائية رطبة وباردة يتأثر بها الحوض الشرقي للمتوسط أحيانا.

الاربعاء:
طقس مستقر نسبيا غائم جزئيا مع احتمال لبعض الذخات المطرية الخفيفة خاصة على السواحل الشمالية، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ٨ و ١٧ درجة، الرياح تكون متقلبة ١٥ الى ٢٥ كم والبحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٩درجة والرطوبة تتدنى لتسجل بين ٥٠ و ٨٥٪‏.
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الخميس:
طقس مستقر غائم جزئيا بسحب عالية عموما مع ارتفاع في درجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ٩ و ١٨ درجة. 

الجمعة:
طقس متقلب مع تساقط امطار متفرقة خلال النهار وتتساقط ثلوج على ال ١٤٠٠م وتنخفض الحرارة قليلا وتتراوح ساحلا بين ٩ و ١٧ درجة.
 
 
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