طقس اليومين المقبلين... الحرارة الى ارتفاع

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تستمر الاجواء مستقرة نسبيا اليوم والغد بينما تخرقها تقلبات جوية يوم الجمعة المقبل وليل السبت الأحد نتيجة كتل هوائية رطبة وباردة يتأثر بها الحوض الشرقي للمتوسط أحيانا.الاربعاء:طقس مستقر نسبيا غائم جزئيا مع احتمال لبعض الذخات المطرية الخفيفة خاصة على السواحل الشمالية، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ٨ و ١٧ درجة، الرياح تكون متقلبة ١٥ الى ٢٥ كم والبحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٩درجة والرطوبة تتدنى لتسجل بين ٥٠ و ٨٥٪‏.الخميس:طقس مستقر غائم جزئيا بسحب عالية عموما مع ارتفاع في درجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ٩ و ١٨ درجة.الجمعة:طقس متقلب مع تساقط امطار متفرقة خلال النهار وتتساقط ثلوج على ال ١٤٠٠م وتنخفض الحرارة قليلا وتتراوح ساحلا بين ٩ و ١٧ درجة.