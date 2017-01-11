شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الخميس 12 كانون الثاني
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
غلطة عمري
03:00
غلطة عمري
القائمة
أخبار دولية
منذ 23 ساعة
 مشاركة
 مشاركة

25 شاحنة مساعدات سعودية للنازحين من حلب عبرت الحدود التركية السورية

publishing date: 11/01/2017 04:20:17
episodes
25 شاحنة مساعدات سعودية للنازحين من حلب عبرت الحدود التركية السورية
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية

عبرت 25 شاحنة محملة بالمساعدات السعودية المخصصة الى النازحين من مدينة حلب الحدود التركية السورية، بحسب ما افادت وكالة الانباء السعودية الرسمية "واس".

وأوضحت الوكالة ان الشاحنات عبرت الحدود التركية السورية وهي تحمل على متنها مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية العاجلة التي تستهدف في مرحلتها الأولى النازحين من حلب.

 واشارت الى ان المساعدات تشمل "سلالا غذائية للبالغين والأطفال إضافة إلى الكسوة الشتوية وحقائب النظافة الشخصية"، مشيرة الى "برامج أخرى تنفيذية" ستتبع هذه المساعدات التي تستهدف محافظات ادلب وحلب وحماة واللاذقية.

الإعلان
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact