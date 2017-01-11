25 شاحنة مساعدات سعودية للنازحين من حلب عبرت الحدود التركية السورية

عبرت 25 شاحنة محملة بالمساعدات السعودية المخصصة الى النازحين من مدينة حلب الحدود التركية السورية، بحسب ما افادت وكالة الانباء السعودية الرسمية "واس".

وأوضحت الوكالة ان الشاحنات عبرت الحدود التركية السورية وهي تحمل على متنها مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية العاجلة التي تستهدف في مرحلتها الأولى النازحين من حلب.

واشارت الى ان المساعدات تشمل "سلالا غذائية للبالغين والأطفال إضافة إلى الكسوة الشتوية وحقائب النظافة الشخصية"، مشيرة الى "برامج أخرى تنفيذية" ستتبع هذه المساعدات التي تستهدف محافظات ادلب وحلب وحماة واللاذقية.