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فتاة تبلغ 15 عاما تقتل طفلة عمرها 7 أعوام

publishing date: 11/01/2017 04:58:45
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فتاة تبلغ 15 عاما تقتل طفلة عمرها 7 أعوام
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أعلنت شرطة يوركشير في شمال انجلترا الأربعاء انه تم توجيه تهمة القتل وحيازة سلاح لفتاة تبلغ من العمر 15 عاما بعد مقتل طفلة عمرها سبعة أعوام.
ومن المقرر أن تمثل المشتبه بها التي لم يُعلن اسمها لأنها قاصر أمام محكمة يورك في وقت لاحق اليوم.
وأشارت شرطة نورث يوكشير الى أن الضحية تدعى كيتي رو ونشرت صورة لها وهي بزي المدرسة تصفق بيديها وهي تبتسم.
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وتم استدعاء الشرطة بعد ظهر الاثنين إلى منطقة وودثورب في يورك حيث عُثر على كيتي مصابة بإصابات تهدد حياتها. ونُقلت إلى المستشفى ولكنها توفيت بعد وقت قصير من وصولها.
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