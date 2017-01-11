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مجلس الوزراء أرجأ بند النفط... وشكل لجنة جديدة لملف النازحين السوريين

publishing date: 11/01/2017 05:26:00
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المؤلف:
بسام أبو زيد
بسام أبو زيد
@BassamAbouZeid
Bassam Abou Zeid
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أرجأ مجلس الوزراء البت بتعديل النظام المالي لهيئة إدارة قطاع النفط.ووضع رؤية جديدة لمناقشة موضوع النازحين السوريين وعدل اللجنة التي لها علاقة بالموضوع.
 
ونوه الرئيس سعد الحريري، الذي تراس الجلسة بغياب بعض الوزراء الذين يشاركون رئيس الجمهورية ميشال عون في زيارته الى السعودية وقطر،بمقررات المجلس بقصر بعبدا لجهة التعيينات بوزارة الاتصالات آملا في أن تشكل مدخلا لدفع الوزارة .
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 وكان قد استهل الحريري الجلسة بوصف زيارة عون للسعودية بالتاريخية والناجحة بكل المعايير، منوها بالعلاقة التي تربط بين لبنان والمملكة.


 
 
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