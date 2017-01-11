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الرئيس عون بعد لقائه أمير قطر: وجوب تعزيز العلاقات بين البلدين على كافة الأصعدة ونوّجه دعوة للأمير تميم لزيارة لبنان

publishing date: 11/01/2017 05:19:21
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الرئيس عون بعد لقائه أمير قطر: وجوب تعزيز العلاقات بين البلدين على كافة الأصعدة ونوّجه دعوة للأمير تميم لزيارة لبنان
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