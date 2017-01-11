ارجاء جلسة لجنة المال والموازنة...

أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان عن ارجاء جلسة اللجنة التي كانت مقررة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم غد الخميس في 12 الحالي الى الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس في 19 الحالي، وسيتم درس جدول الاعمال نفسه.