رئيسا الاحرار والكتائب: لقانون انتخابي جديد واجراء الانتخابات في موعدها

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رأى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أن التسوية التي حصلت في البلاد لم تلحظ إقرار قانون جديد للانتخاب بل أعطت الاولوية لملف الغاز، واشار في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس حزب الوطنيين الاحرار دوري شمعون الى ان من غير المقبول أن موضوع القانون الانتخابي لم يبحث بعد على طاولة مجلس الوزراء.وحمل الجميل مسؤولية ما يحصل في هذا الاطار للعهد الجديد مشددا على انه في حال لم يتم اقرار قانون جديد اليوم فهذا لن يحصل بعد 4 سنوات.وتوجه الجميّل لشمعون قائلا: سنكمل معك ولن تكون الجلسة الاخيرة ونعتبرك ابا لكل من يؤمن بسيادة لبنان واستقلاله ونحن الى جانبك في كل المناسبات.من جهته، أمل شمعون في ان تكون الانتخابات النيابية في موعدها ايا كان القانون وشدد على ان الاحرار والكتائب في الخندق عينه ولفت الى"ان الظروف اليوم ليست سهلة على البلد وهناك نوع من الامتحان في موضوعي الانتخابات النيابية وقانون الانتخابات"، ودعا "القوى السياسية اللبنانية الى ان تجتمع وتعتمد اسلوبا واحدا للعمل".