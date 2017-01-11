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إرجاء التحقيق بملف الأسير في جرم محاولة قتل هلال حمود

publishing date: 11/01/2017 05:32:27
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إرجاء التحقيق بملف الأسير في جرم محاولة قتل هلال حمود
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ارجأ قاضي التحقيق في بيروت فريد عجيب، الى 27 شباط المقبل، متابعة التحقيق في ملف أحمد الاسير في جرم محاولة قتل هلال حمود عام 2013.
 
والجلسة مخصصة للاستماع الى افادة المدعي حمود. 
 
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