شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الخميس 12 كانون الثاني
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
غلطة عمري
03:00
غلطة عمري
القائمة
أمن وقضاء
منذ 21 ساعة
 مشاركة
 مشاركة

إرجاء جلسة محاكمة هنيبعل القذافي الى 17 من الحالي

publishing date: 11/01/2017 05:46:36
episodes
إرجاء جلسة محاكمة هنيبعل القذافي الى 17 من الحالي
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
تابع القاضي المنفرد الجزائي في بيروت غسان الخوري محاكمة المدعى عليه الموقوف هنيبعل القذافي في جرم تحقير القضاء، وقد احضر امامه، كما حضر وكيله المحامي محمد مظلوم.
 
وكانت الجلسة مخصصة للمرافعة الا ان ممثل الدولة المحامي مصطفى قبلان حضر الجلسة واستمهل لتقديم مرسوم تكليفه من قبل الدولة الادعاء على هنيبعل القذافي، فأرجأ القاضي الخوري الجلسة الى 17 الحالي. 
الإعلان

 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact