إرجاء جلسة محاكمة هنيبعل القذافي الى 17 من الحالي

تابع القاضي المنفرد الجزائي في بيروت غسان الخوري محاكمة المدعى عليه الموقوف هنيبعل القذافي في جرم تحقير القضاء، وقد احضر امامه، كما حضر وكيله المحامي محمد مظلوم.

وكانت الجلسة مخصصة للمرافعة الا ان ممثل الدولة المحامي مصطفى قبلان حضر الجلسة واستمهل لتقديم مرسوم تكليفه من قبل الدولة الادعاء على هنيبعل القذافي، فأرجأ القاضي الخوري الجلسة الى 17 الحالي.