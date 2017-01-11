ما اكتشفه عامل الصيانة في أنابيب الصرف الصحي... كان مرعباً!

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قالت الشرطة في بروكلين- الولايات المتحدة الأميركية، إن أحد عمال الصيانة قد عثر على بقايا جنين بشري في أنابيب الصرف الصحي التابعة لأحد المنازل.وقد عثر الرجل على هذه البقايا عندما كان ينظّف بعض المجاري المسدودة.والملفت هو أنه لم يتم تحديد جنس الجنين وعمره، وتقوم الشرطة بالتعاون مع الأطباء الشرعيين بالتحقيقات اللازمة حول هذه الحادثة.