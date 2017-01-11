بالفيديو: كواليس حياتها الصاخبة.. مايا دياب دون مكياج وابنتها تراقبها

أطلقت الفنانة مايا دياب فيديو كليب أغنية "كده برضه" تحت إشراف المخرج جو بوعيد، وهي من كلمات مؤمن راجح وألحان محمد راجح وتوزيع هادي شرارة.

تم تصوير الفيديو كليب على طريقة تلفزيون الواقع فكشف جو بوعيد عن كواليس حياة مايا دياب قبل الإنتقال إلى السهرات الصاخبة، وأطلّت بجرأة خلال مرحلة وضع المكياج على وجهها وقص شعرها، كما ظهرت ابنتها كاي في الكليب وهي تراقب والدتها. ومن ثم انتقلت إلى عيد ميلادها الذي حضره المشاهير، وتحوّلوا بدورهم إلى أبطال الفيديوكليب الجديد.