هذه الصورة ليست كما تعتقدون...

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تضج أخبار مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً بصور عديدة لأوهام بصرية مختلفة تحيّر رواد الانترنت.وانتشر مؤخراً على موقع Imgur صورة شغلت الانترنت، إلا أنها وهم بصري بسيط. وفي الحقيقة إنها لا تجسّد ما قد يعتقده الناس عندما ينظرون اليها للمرة الأولى.هذه الصورة، هي بكل بساطة كناية عن أزهار في الحديقة.