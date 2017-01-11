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غلطة عمري
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غلطة عمري
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غرائب وطرائف
منذ 20 ساعة
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هذه الصورة ليست كما تعتقدون...

publishing date: 11/01/2017 06:23:46
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هذه الصورة ليست كما تعتقدون...
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تضج أخبار مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً بصور عديدة لأوهام بصرية مختلفة تحيّر رواد الانترنت.

وانتشر مؤخراً على موقع Imgur صورة شغلت الانترنت، إلا أنها وهم بصري بسيط. وفي الحقيقة إنها لا تجسّد ما قد يعتقده الناس عندما ينظرون اليها للمرة الأولى.

هذه الصورة، هي بكل بساطة كناية عن أزهار في الحديقة.
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Optical illusion: the flowers
المصدر
 
 
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