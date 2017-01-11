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صقر ادعى على مصطفى صهيوني بجرم الارهاب

publishing date: 11/01/2017 06:28:09
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صقر ادعى على مصطفى صهيوني بجرم الارهاب
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ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، على الموقوف الارهابي مصطفى نور الدين صهيوني المنتمي الى مجموعة شادي المولوي في جرم الانتماء الى تنظيم ارهابي مسلح والتخطيط للقيام بأعمال ارهابية وتفجيرات في مختلف المناطق اللبنانية ليلة رأس السنة واغتيال ضباط حاليين ومتقاعدين، وهو من ضمن المجموعة التي ادعى عليها صقر في وقت سابق وتضم 15 بينهم 11 موقوفا.
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وأحال القاضي صقر الصهيوني مع الملف تبعا للادعاء الاساسي، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام. 
 
 
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