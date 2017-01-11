6 أغنيات غنّاها ملحم بركات لمي حريري دون علم الجمهور

حلّت الفنانة مي حريري ضيفةً على برنامج "لهون وبس" الّذي يقدّمه الإعلامي هشام حداد عبر LBCI وLDC، ووصفت الحالة بين ورثة الموسيقار الراحل ملحم بركات قائلةً "أتمنّى أن لا يفترق الأخوة مثلما كانوا مجتميعن قبل رحيل والدهم. الأوليّة اليوم ليست للإرث بل لجمع الأبناء، فالمال لا يصنع السعادة". وأضافت "نحنا لحدّ هلق ما سألنا عن حق إبني من الإرث".

وفي فقرة "وين الغلط"، سأل هشام "وين غلط الإعلام بحق ملحم بركات: وقت نشر خبر إصابته بالسرطان، او وقت طلع اشاعات وفاته، او وقت نشر خلافات العائلة بعد رحيله؟"، فأجابت مي حريري "لا شك أن الإعلام أخطأ بنشر خلافات العائلة.. أنا والموسيقار تزوّجنا وانفصلنا ثلاث مرّات، ولم نتحدّث يوماً في الإعلام عن التفاصيل".

وصرّحت مي حريري أن " سلسلة من الأخطاء قد حصلت وسأكون بالمرصاد قضائياً في حال حصول أي خطأ تجاه إبني"، وذلك بالإجابة على سؤال "وين غلطت عائلة ملحم بركات بحق ملحم جونيور: وقت منعوه يشوف والده بالمستشفى، او وقت اتهموه بقصة تسكير الباب وتغيير القفل؟".

كما تساءلت حريري "مين نزار فرنسيس؟ كان صديق وخلص راح ملحم بركات.. اليوم في ملحم جونيور ووعد ومجد وغنوى، أهم مني ورندة". وأكّدت "لو كان ملحم بركات على قيد الحياة كان دعوس كل الدني وكل العالم اللي حكيت بإسمه وأولهم أولاده".

وفي فقرة "ويكيليكس مي حريري"، سردت مي أول لقاء بينها وبين الموسيقار واعترفت بندمها من طلاقهما، وكشفت عن أغنيات الموسيقار الّتي كان يقصدها بها مثل رجيعيلي، ولا مرة، حمامة بيضا، كيف بتبعد عني، ومشيت بطريقي، كل اللي بيشوفك بحبك، أمّا أغنية مرتي حلوة متل البدر فهي "عملها للحلوة"، حسب تعبير مي.

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