غارات سورية على مناطق تحت سيطرة الفصائل المقاتلة في محافظتي حلب وادلب

نفذت طائرات حربية سورية غارات عدة بعد منتصف ليل الثلاثاء الاربعاء على مناطق تحت سيطرة الفصائل المقاتلة في محافظتي حلب وادلب، بعدما انخفضت وتيرة الغارات منذ بدء الهدنة، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

واورد المرصد ان "الطائرات الحربية التابعة لقوات النظام صعدت قصفها على مناطق عدة في محافظة حلب بعد منتصف الليل"، مشيرا الى ان الغارات استهدفت بلدات عدة تحت سيطرة الفصائل المعارضة ابرزها الأتارب وخان العسل في ريف حلب الغربي.

وفي محافظة ادلب التي يسيطر عليها ائتلاف فصائل اسلامية مع جبهة فتح الشام، استهدفت طائرات حربية تابعة لقوات النظام بلدة تفتناز بعد منتصف الليل، ما تسبب بمقتل ثلاثة مقاتلين، وفق المرصد.