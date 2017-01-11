المفتي دريان: لتوثيق العلاقات بين لبنان ومنظمة التعاون الإسلامي

دعا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الى توثيق العلاقات بين لبنان ومنظمة التعاون الاسلامي في شتى المجالات الثقافية والحضارية والسياسية.

ولفت دريان من السعودية، الى انه ينبغي بذل المزيد من الجهود من جانب سائر الاطراف كي توقع الحكومة اللبنانية على ميثاق المنظمة، اذ ان ذلك يفتح المجال واسعا كي يستفيد لبنان وشعبه من تقديمات المنظمة وامكاناتها في المجال الدولي والاقليمي.